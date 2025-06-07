В Минобороны рассказали об уничтожении БПЛА в приграничном регионе

Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области.

Удары наносились с 8:00 до 12:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что одно из предприятий в Шебекинском округе попало под обстрел этой ночью. Он также рассказал, что город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Новая Таволжанка и хутор Ржавец атаковали 13 БПЛА, пять из них сбиты и подавлены. В Новой Таволжанке в результате атаки повреждены два здания предприятия и два автомобиля. В Вознесеновке — две машины и частный дом, в хуторе Ржавец — два грузовых автомобиля.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на границе России и Украины.