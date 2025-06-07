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Под ночной обстрел попало одно из предприятий в Шебекинском округе Белгородской области

Гладков сообщил о повреждении предприятия в селе Белянка Белгородской области
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Одно из предприятий в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел этой ночью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью в селе Белянка в результате прилета боеприпаса на территорию предприятия повреждены административное здание, грузовой и легковой автомобили», — написал губернатор.

Он также рассказал, что город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Новая Таволжанка и хутор Ржавец атаковали 13 БПЛА, пять из них сбиты и подавлены.

В Новой Таволжанке в результате атаки повреждены два здания предприятия и два автомобиля. В Вознесеновке — две машины и частный дом, в хуторе Ржавец — два грузовых автомобиля.

6 июня тепловоз сошел с железнодорожных рельсов в Прохоровском районе Белгородской области. Предварительно, ЧП произошло в результате срабатывания заложенного под пути взрывного устройства.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на границе России и Украины.

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Обстрелы Белгородской области
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