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ЧВК «Вагнер» уходит из Мали и «возвращается домой»

В ЧВК «Вагнер» заявили о выходе из Мали и выполнении там основной миссии
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AP

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» выходит из Мали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

«Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЧВК заявили, что бойцы компании три с половиной года «вместе с народом Мали противостояли террористам». Подчеркивается, что в течение этого времени они уничтожили «тысячи боевиков и их лидеров», а также «помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию», способную защищать свою страну.

Вагнеровцы заявили, что достигли главной цели — «все региональные столицы вернулись под контроль законных властей».

Бойцы ЧВК «Вагнер» находились в Мали с 2021 года, заменив французских военных и международных миротворцев, которые покинули страну после очередного государственного переворота. Они обеспечивали охрану разных малийских государственных структур и месторождений.

В 2024 году ЧВК в Мали дважды подвергалась нападениям террористов. Точное число безвозвратных потерь при атаках в «Вагнере» не называли, однако речь может идти о десятках военных.

В мае сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» разработали уникальную программу для бывших боевиков в Центральноафриканской Республике. Курсанты изучают тактику, медицину, управление дронами. Занятия проходят в лагере Беренго — бывшей резиденции императора Бокассы.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал об особой касте «мамонтов».

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