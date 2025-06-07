Стало известно, какие дроны атаковали Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 7 июня попытались атаковать Москву дронами типа «Бобр», R-15 и «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что все пять украинских беспилотников, попытавшихся атаковать российскую столицу, уничтожены. На месте падения обломков дронов прибыли экстренные службы.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 7 июня над регионами России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили пять дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.