В Рязани сообщают о взрывах над городом

SHOT: жители Рязани сообщают, что над городом звучат взрывы

Жители Рязани сообщают, что над городом звучат взрывы. Об этом передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей и правительство региона.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — передал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Местные жители уточняют, что в небе были видны яркие вспышки и отчетливо слышно жужжание беспилотников.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Жуковском районе региона. По его словам, уничтожение дронов велось в период с 17:00 до 18:00.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.