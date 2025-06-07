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Росгвардия для защиты от дронов усилит охрану и снабдит сотрудников новым оружием

Росгвардия усилит защиту инфраструктуры от дронов и перевооружит сотрудников
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Росгвардия усилит охрану критической инфраструктуры России от угроз с использованием беспилотников и оснастит сотрудников ФГУП «Охрана» современным стрелковым оружием. Соответствующий проект приказа ведомства имеется в распоряжении ТАСС.

Документ предусматривает обеспечение сотрудников подразделений «новейшими образцами боевого ручного стрелкового оружия и боеприпасов», принятыми на вооружение Росгвардии. Эти меры направлены на пресечение атак дронов и повышение защищенности объектов.

Реализация инициативы не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, увеличения штата или создания новых структурных подразделений.

Как сообщили в Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны за 9,5 часа уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата над семью регионами России, включая Московскую область. Воздушные цели перехвачены в период с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня над Брянской, Белгородской и Курской, Орловской, Тульской, Московской, Рязанской и Калужской областями.

Ранее в Британии сообщили о критической нехватке FPV-дронов у ВСУ.

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