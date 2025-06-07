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В Британии сообщили о критической нехватке FPV-дронов у ВСУ

Би-би-си: ВСУ столкнулись с критической нехваткой FPV-дронов
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку FPV-дронов на фоне резкого снижения качества поставляемой техники. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на интервью с офицерами семи боевых бригад.

По словам командира батальона беспилотных систем 58-й бригады Сергея Варакина, если год назад подразделения использовали до 100 дронов в сутки, сейчас такие объемы недостижимы. До 80% аппаратов бойцам приходится приобретать самостоятельно напрямую у производителей.

Серьезной проблемой стало ненадлежащее качество государственных поставок.

«Бойцы вынуждены за свой счет докупать детали для адаптации дронов к условиям фронта», — пояснил Варакин.

Капитан Юрий Федоренко, командир 429-го полка БПЛА, связывает это с бюрократической волокитой в Минобороны и непрофессионализмом чиновников.

Ситуацию усугубляет реорганизация Агентства оборонных закупок (АОЗ) в начале 2024 года. Как отмечает руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, это привело к срыву контрактов — крупные производители подтвердили, что АОЗ закупило лишь 20% их мощностей по состоянию на май.

На передовой дефицит компенсируют кустарными методами: специалисты собирают дроны из обломков поврежденной техники.

«Мне регулярно привозят мешки с запчастями для ремонта», — рассказал один из мастеров.

При этом ручное производство боеприпасов для FPV-дронов приводит к происшествиям — зафиксированы случаи травм среди персонала из-за самодельных взрывных устройств.

Офицеры ВСУ признают параллельный рост качества российских БПЛА. По данным Defense Express, украинское производство дронов сократилось на 40% с начала года — с 50 000 до 30 000 единиц в месяц.

Ранее Дональд Трамп распорядился увеличить производство беспилотников в США.

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