Власти Курской области рассказали о повреждениях из-за атаки БПЛА ВСУ

Хинштейн: здание и труба водоснабжения повреждены под Курском из-за атаки БПЛА

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о повреждениях под Курском из-за атаки украинских БПЛА.

По словам главы региона, дроны были сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

«В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО «Грибная радуга», — поделился Хинштейн.

Он добавил, что в районе города Щигры после падения обломков БПЛА загорелась сухая трава, возгорание было оперативно потушено. Хинштейн уточнил, что пострадавших в результате падения БПЛА нет.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник вблизи Курской АЭС. Обломки дрона упали на стоянку близ стройплощадки Курской АЭС-2.

Помимо Курской АЭС, пострадали объекты в Курском районе, где обломки беспилотников задели фасады зданий и вентиляционные системы. На автодороге Щигры — Косоржа горели остатки устройства, а в Курчатове поврежден автомобиль, стоявший на парковке возле пропускного пункта будущей АЭС-2.

Ранее жители Белгородской области пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю.