Украинский беспилотник сбит возле Курской атомной электростанции

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник вблизи Курской АЭС. Обломки дрона упали на стоянку близ стройплощадки Курской АЭС-2, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, прилеты были: четыре случая в Конышевском районе, четыре в Железногорском, один в Курском, три в Фатежском, семь в Курчатовском, два в Щигровском и четыре в самом Железногорске. Российские силы ПВО уничтожили и обезвредили 25 БПЛА в промежутке между 16:30 и 22:05.

Помимо Курской АЭС, пострадали объекты в Курском районе, где обломки беспилотников задели фасады зданий и вентиляционные системы. На автодороге Щигры — Косоржа горели остатки устройства, а в Курчатове поврежден автомобиль, стоявший на парковке возле пропускного пункта будущей АЭС-2.

Стоит отметить, что подобная атака происходила и в марте, когда пострадало хранилище радиоактивных отходов, однако опасных последствий удалось избежать.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жители Белгородской области пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю.