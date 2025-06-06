Военкор Евгений Поддубный рассказал о ликвидации служившего в «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) польского наемника Кшиштофа Горжелака. Публикация появилась в Telegram-канале Поддубного.

«На Украину поляк приехал пару лет назад в качестве журналиста, но спустя время бросил свое ремесло и примкнул к боевикам «Азова». Пишут, что успел дослужиться до командира зенитно-ракетного взвода», — рассказал он.

По словам военкора, за время СВО были уничтожены около трех тысяч присоединившихся к Вооруженным силам Украины граждан Польши.

До этого российская разведка перехватила радиообмен на польском и английском языках в Запорожской области.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что военные РФ никогда не брали в плен ни одного иностранца, поскольку такая задача изначально не ставилась.

Алаудинов пояснил, что, в отличие от наемников, среди украинцев много тех, кто попал на фронт в результате принудительной мобилизации. Поэтому у них всегда есть выбор сдаться в плен. При этом наемникам такого выбора не предоставляют. Командир «Ахмата» подчеркнул, что всегда приказывает своим бойцам уничтожать представителей иностранных государств.

Ранее российский военный сообщил о колумбийских и польских наемниках в составе ВСУ в Лысовке.