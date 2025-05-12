ТАСС: на стороне ВСУ в Лысовке воевали колумбийцы и поляки

В боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Лысовка в Донецкой народной республике принимали участие граждане Колумбии и Польши. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» с позывным «Шелест».

По его словам, в Лысовке были иностранные наемники. С помощью радиоперехватов удалось установить, что это колумбийцы и поляки.

10 мая сообщалось, что командование украинских войск перебросило наемников из западных частных военных компаний (ЧВК) к границе Курской области.

6 мая координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации с иностранными наемниками в Харькове, среди них могли быть европейские военные.

4 мая генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что наибольшую жестокость к жителям территорий Курской области за время оккупации украинской армией проявляли иностранные наемники ВСУ.

Ранее в «Ахмате» заявили, что число иностранных наемников в ВСУ уменьшилось.