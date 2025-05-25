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Разведка благодаря радиоперехватам выявила наемников ВСУ в Запорожской области

РИА Новости: разведка перехватила радиообмен на польском и английском языках
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Евгений Биятов/РИА Новости

Разведчики 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск «Днепр» перехватили радиообмен на английском и польском языках в районе села Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Макс».

«Мы слышали, по радиоперехватам проскакивает англоязычная речь, польская. Еще были перехваты на иностранном языке. Есть наемники», — поделился деталями военный.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об отношении российских бойцов к иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. По его словам, военные РФ никогда не брали в плен ни одного иностранца, поскольку такая задача изначально не ставилась.

Алаудинов пояснил, что, в отличие от наемников, среди украинцев много тех, кто попал на фронт в результате принудительной мобилизации. Поэтому у них всегда есть выбор сдаться в плен. При этом наемникам такого выбора не предоставляют. Командир «Ахмата» подчеркнул, что всегда приказывает своим бойцам уничтожать представителей иностранных государств.

Ранее российский генерал назвал главную цель СВО на Украине.

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