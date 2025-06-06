Погоня за готовившим теракт на военном объекте в Рязанской области попала на видео

Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором показан процесс пресечения теракта на военном объекте в Рязанской области.

На кадрах видно, что злоумышленник занимался подготовкой теракта в лесополосе. Его обнаружили при помощи технических средств наблюдения. На место направился сотрудник Росгвардии. Когда неизвестный заметил силовика, началась погоня.

«В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами», — говорится в сообщении.

О пресечении подготовки теракта Росгвардия сообщила несколькими часами ранее. По данным ведомства, неизвестный хотел атаковать военный объект одного из силовых ведомств. На месте подготовки обнаружили два беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Найденная техника была обезврежена.

Ранее в ЛНР арестовали троих подростков, которые готовили теракты в школах.