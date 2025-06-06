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В Рязанской области неизвестный готовил теракт на военном объекте

Росгвардия: в Рязанской области пресечена попытка теракта на военном объекте
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Telegram-канал «Росгвардия»

Неизвестный готовил теракт на территории военного объекта в Рязанской области, в ходе которого планировалось применить два беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Также взрывотехники обезвредили два беспилотника, оснащенных гранатами РКГ-3, отметили в Росгвардии.

Несколькими часами ранее сотрудники УФСБ по Луганской народной республике задержали троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта. По данным ведомства, несовершеннолетние состояли в запрещенной радикальной группировке и собирались совершить нападение на своих сверстников, а также заложить взрывное устройство в одном из храмов региона.

Ранее жителя Омска осудили за оправдание действий террористов.

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