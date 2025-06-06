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В Госдуме заявили о выросшей вероятности применения «Орешника»

Депутат Швыткин: Вероятность применения «Орешника» против ВСУ выросла
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Depositphotos

Вероятность применения Россией ракетного комплекса «Орешник» выросла после эскалации со стороны Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

««Орешник» показал очень эффективную работу при нанесении ударов. Не исключаю, что он может быть применен повторно в рамках ответного удара или в ответ на террористические действия», — сказал он.

По мнению депутата, вероятность применения «Орешника» сильно выросла после украинских ударов по российским аэродромам.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Ранее эксперт не исключил новый удар «Орешником» по Украине.

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