SHOT: в Рязани произошли взрывы на фоне работы ПВО

В Рязани произошли взрывы на фоне работы ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

О пострадавших не сообщается.

По данным местного Telegram-канала «Рязань. Происшествия», в ряде районов города звучат сирены. Подписчики канала также прислали видео с пролетающим над городом коптером.

28 мая над Рязанью произошло не менее трех взрывов на фоне атак беспилотников.

По данным МО РФ, 5 июня российские средства ПВО сбили 154 украинских дронов, в том числе 60 вне зоны СВО.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ.