Над Рязанью произошли взрывы на фоне атак дронов ВСУ

SHOT: над Рязанью произошло не менее трех взрывов на фоне атак беспилотников

Над Рязанью произошло не менее трех взрывов на фоне атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Было слышно не менее трех громких звуков над несколькими районами города», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:52 по московскому времени.

Официальная информация пока не поступала.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.