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Российские войска сбили более 150 украинских беспилотников за сутки

Средства ПВО сбили за сутки 154 украинских дрона, в том числе 60 вне зоны СВО
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 60 — вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные ликвидировали снаряд реактивной системы залпового HIMARS американского производства.

В ведомстве добавили, что боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли удары и поразили цеха по сборке ударных дронов, мест хранения и запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

По данным Минобороны, с начала российской СВО украинские войска потеряли 61470 беспилотников.

Также сообщалось, что расчеты центра «Рубикон» уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались не менее восьми украинских военнослужащих.

Ранее элитный отряд ВСУ покинул позиции в ДНР из-за натиска российских беспилотников.

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