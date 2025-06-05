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Российские военные поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС России за сутки поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки поразили цеха по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), места их хранения и запуска. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам по сборке ударных БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что российские войска также поразили пункты временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наемников в 142 районах.

4 июня Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили пусковую установку, радиолокационную станцию и кабину управления зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства.

В этот же день ведомство показало видео уничтожения при помощи «Искандера» ЗРК IRIS-T ВСУ в Днепропетровской области.

Ранее Зеленский оценил наступление ВС России.

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