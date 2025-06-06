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Российские военные нанесли авиаудар по переправе ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Купянска
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PJSC UAC/Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Зафиксировано критическое разрушение переправы, активно используемой противником в военных целях», — отмечается в сообщении.

3 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные смогли продвинуться почти на полкилометра вглубь обороны украинской армии в районе населенного пункта Каменка в Харьковской области. По его словам, это стало возможно после того, как были уничтожены позиции ВСУ западнее Каменки в Купянском районе.

30 мая военный корреспондент Александр Коц заявил, что установление контроля над Кондрашовкой в Харьковской области позволило российским войскам перерезать ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в районе Купянска. Освобождение села блокирует одну из дорог, по которой шло обеспечение Купянского гарнизона, пояснил он. По мнению Коца, на этом направлении вероятно продвижение российских подразделений на юг — к населенным пунктам Радьковка, Московка и Соболевка. Через последний проходит стратегическая трасса на Харьков, критичная для снабжения ВСУ.

Ранее на Украине обеспокоились эффективностью линии обороны ВСУ в Харьковской области.

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