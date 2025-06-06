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Над тремя российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ

ПВО РФ сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской и Брянской областями
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщили в минобороны России.

«В период с 12:30 до 14:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Из них 14 летательных аппаратов уничтожили над Курской областью, еще по одному над Брянской и Белгородской областями.

Сообщалось также, что украинские военнослужащие атаковали Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), в день проведения встречи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

6 июня в Калининграде проходят переговоры Гросси и Лихачева. Журналисты РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что встреча проводится в формате один на один.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал рыбак.

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