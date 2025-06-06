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Во Франции оценили планы Германии по ракетам Taurus для Украины

AgoraVox: поставки Taurus на Украину создадут условия для мировой войны
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Angelika Warmuth/Reuters

Военная помощь Германии для Украины может привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.

«Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер», — считает эксперт.

26 мая канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.

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