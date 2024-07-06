У границы Белоруссии с Литвой задержали вторую за неделю группу нарушителей

В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую за неделю группу нарушителей. Об этом сообщается в Telegram-канале госпогранкомитета республики.

Уточняется, что задержание было произведено днем 5 июля лидскими пограничниками при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД. Это произошло в одном из населенных пунктов Вороновского района.

В нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера подозреваются местные жители, в том числе неработающие. В ходе осмотра их жилых и нежилых построек было найдено четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и другие комплектующие. Кроме того, были обнаружены тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.

До этого министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявлял, что страна намерена потратить на укрепление границы с Россией €600 млн. в следующие 10 лет.

В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

Ранее Литва обвинила российский самолет в нарушении ее воздушного пространства.