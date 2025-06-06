Глава «Росатома» оценил ситуацию на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (АЭС) с технической точки зрения остается стабильной и управляемой, но идет обострение с военной точки зрения. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам переговоров с представителями МАГАТЭ в Калининграде, передает ТАСС.

По его словам, не только на Запорожском направлении, но и на ряде других происходит активизация обстрелов мирных объектов и провокаций.

«К сожалению, это коснулось ситуации на Запорожской АЭС и города Энергодара. Буквально каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема», — сообщил Лихачев.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала удары украинских войск по станции в преддверии встречи главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя госкорпорации «Росатома» Алексея Лихачева инструментом давления.

Ранее Украина направила протест МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России.