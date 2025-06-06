На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Росатома» оценил ситуацию на ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев: военные угрозы Запорожской АЭС обостряются
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (АЭС) с технической точки зрения остается стабильной и управляемой, но идет обострение с военной точки зрения. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам переговоров с представителями МАГАТЭ в Калининграде, передает ТАСС.

По его словам, не только на Запорожском направлении, но и на ряде других происходит активизация обстрелов мирных объектов и провокаций.

«К сожалению, это коснулось ситуации на Запорожской АЭС и города Энергодара. Буквально каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема», — сообщил Лихачев.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала удары украинских войск по станции в преддверии встречи главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя госкорпорации «Росатома» Алексея Лихачева инструментом давления.

Ранее Украина направила протест МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами