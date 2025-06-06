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Над двумя регионами России сбили украинские беспилотники

МО РФ: силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской и Курской областями
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Olga Sokolova/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ликвидация целей произошла в период с 11:00 до 11:45 мск.

При этом два дрона сбили над территорией Белгородской области и один — над Курской.

До этого город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся атаке украинского БПЛА. По словам мэра Максима Пухова, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по зданию гостиницы на проспекте Строителей. В результате строение загорелось.

Утром 6 июня в российском оборонном ведомстве рассказали, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.

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