В городе-спутнике ЗАЭС в результате атаки беспилотника загорелась гостиница

Мэр Энергодара Пухов: в здании гостиницы после атаки БПЛА произошел пожар

Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Максим Пухов.

Он рассказал, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью нанес удар по зданию гостиницы на проспекте Строителей. В результате строение загорелось.

«Важно подчеркнуть: на данный момент гостиница не эксплуатируется, никто не пострадал», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС РФ. Специалистам удалось оперативно локализовать пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня. Благодаря этому выгорела всего одна комната.

Пухов выразил благодарность сотрудникам экстренных служб и призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

5 июня беспилотники ВСУ атаковали корпус «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. БПЛА врезались в крышу здания, тем не менее крупных повреждений зафиксировано не было. В результате ударов никто не пострадал.

Ранее в Энергодаре из-за атаки украинских дронов на подстанцию пропало электричество.