Российские беспилотники уничтожили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области

Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава российской группировки войск «Днепр» уничтожил лодку с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«При плановом облете дельты Днепра в Херсонской области, оператор нашего дрона выявил вражескую лодку с живой силой противника, пытавшегося форсировать Днепр. По итогу точным сбросом лодка с личным составом были уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что военные подразделения БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра и отслеживают передвижения украинских войск. Также военнослужащие корректируют удары реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, подчеркнули в ведомстве.

В марте российские военнослужащие уничтожили в Херсонской области лодку ВСУ, которая пыталась форсировать Днепр. Один из российских военных отметил, что обычно в лодках украинских диверсионно-разведывательных групп находятся от пяти до восьми военных.

Ранее стало известно, что российские военные применяют против ВСУ их же дроны.