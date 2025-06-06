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В сети появились кадры огромного столба дыма над Тернополем

В Тернополе на западе Украины виден огромный столб дыма после атаки ВС России

В сети появилось видео огромного столба дыма над Тернополем на западе Украины после атаки российской армии. Кадры масштабного пожара опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Кадры масштабного пожара в Тернополе», — говорится в публикации.

На видео, которое опубликовало издание, виден огромный столб дыма над городом. Объект, где начался пожар, не называется.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами Вооруженных сил Российской Федерации обесточены районы Тернополя и Луцка. Одновременно Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск, Энгельс и ряд других регионов России: беспилотный летательный аппарат попал в многоэтажный дом, повреждены НПЗ. Десять беспилотников сбили в Московской области. Что известно о масштабном обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в Киеве после взрывов.

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