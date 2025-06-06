На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сняли на видео пожар в Киеве после взрывов

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в Киеве, начавшийся после взрывов

В Киеве произошел сильный пожар, начавшийся после взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По его информации, в некоторых районах города начались перебои с электроэнергией.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что возгорание случилось после удара дронов.

«После удара дронов возник пожар, и в столице Украины начались перебои со светом», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщает, что, по предварительной информации, была повреждена ТЭЦ-5 — одна из самых мощных теплоэлектростанций Киева.

Ночью 6 июня Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Mash также цитировал начальника Киевской городской военной администрации, который сообщил, что на левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

Ранее стали известны подробности удара России по штабу ВСУ «Сумы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами