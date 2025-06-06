Израиль нанес бомбовые удары по южному пригороду Бейрута

Al Jazeera: ВВС Израиля сбросили несколько бомб на южный пригород Бейрута

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля сбросили несколько бомб на Дахию, южный пригород столицы Ливана, Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

После сообщений об ударах по Дахии министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что по этому городу наносились авиаудары.

«Мы с премьер-министром Биньямином Нетаньяху дали указание Армии обороны Израиля этим вечером атаковать и уничтожить здания в центре района Дахия в Бейруте, использовавшиеся террористической организацией «Хезболла» для производства и складирования беспилотников», — об этом Кац написал на своей странице в социальной сети X.

Он также обвинил ливанское правительство в том, что оно не сумело предотвратить нарушения прекращения огня со стороны «Хезболлы».

До этого израильская армия сообщила об устранении командира подразделения «Хезболлы» в Ливане.

По информации израильских военных, в районе Шакиф уничтожен Мохаммад Али Джамуль, который возглавлял ракетное подразделение движения.

Ранее стало известно, что Ирак выделит миллионы долларов на восстановление сектора Газа и Ливана.