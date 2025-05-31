Израильская армия сообщила об устранении командира подразделения «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 мая заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из ключевых командиров шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

По информации военных, в районе Шакиф уничтожен Мохаммад Али Джамуль, который возглавлял ракетное подразделение движения.

По данным ЦАХАЛ, Джамуль был причастен к обстрелам территории Израиля и атаковал позиции израильских военных с начала обострения конфликта. Также сообщается, что он пытался восстановить инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана, что противоречит условиям перемирия между двумя странами.

До этого Армия обороны Израиля ликвидировала на юге Ливана ведущего инженера-ракетчика из управления по разработке вооружений «Хезболлы» — Хусейна Назиха Барджа.

В сентябре 2024 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана. Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы». Целью атак Израиля были названы инфраструктурные объекты ливанского движения.

Ранее стало известно, что Ирак выделит миллионы долларов на восстановление сектора Газа и Ливана.