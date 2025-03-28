Истребители Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтикой

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтийским морем. Об этом сообщила официальный представитель немецкого министерства обороны Натали Йеннинг, передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что вчера самолеты ВВС Германии поднялись в воздух именно потому, что неизвестный самолет находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, а именно без плана полета и без сигнала транспондера», — сказала представитель ведомства.

Йеннинг добавила, что после обнаружения самолета немецкие Eurofighter идентифицировали его, после чего сопроводили. По словам представителя минобороны ФРГ, воздушное судно не пролетало через воздушное пространство НАТО или Германии.

Накануне газета Bild сообщила, что истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за появления российского самолета Ил-20М к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Авторы добавили, что воздушное судно якобы не выходило на радиосвязь и двигалось с выключенными транспондерами.

Ранее дипломат РФ рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике.