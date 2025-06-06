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В больницу попали еще более десятка детей, которые ехали отдыхать в Анапу

Более 14 детей из поезда Екатеринбург — Анапа попали в больницу с отравлением
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Shutterstock

Еще более 14 детей из поезда ЕкатеринбургАнапа попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области.

«Информация по оказанию помощи детям, следовавшим на поезде из Екатеринбурга в Анапу на вечер 5 июня: по прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением», — сообщили в региональном минздраве.

Уточняется, что дети были доставлены в изолятор лагеря «Жемчужина России» под медицинское наблюдение. Те дети, которые размещены в Лискинской больнице Воронежской области, постепенно идут на поправку — по данным минздрава Урала, у них отмечается положительная динамика.

До этого дети из Свердловской области плохо себя почувствовали в поезде по дороге в Анапу, некоторым понадобилась госпитализация.

Ранее две девушки отравились подаренным тортом с мышьяком.

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