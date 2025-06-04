Daily Mail: две бразильянки отравились, съев подаренный им торт с мышьяком

В Бразилии две девушки съели подаренный торт и отравились, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 17-летняя Ана Невес получила торт, доставленный курьером. Вместе с десертом она нашла написанную от руки записку, в которой говорилось, что это «угощение для самой красивой девушки».

Через час после употребления торта девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Ее срочно госпитализировали, но на следующий день ее состояние резко ухудшилось — у нее остановилось сердце, а врачи не смогли реанимировать пациентку.

Также пострадала другая девушка — ей был отправлен аналогичный торт несколькими днями ранее. Она пережила отравление и выжила, но до сих пор помнит этот инцидент. Полиция штата Сан-Паулу сообщила, что задержала подозреваемую, которая также является несовершеннолетней. По ее словам, она купила торт в кондитерской Menina Trufa, добавила в него мышьяк, который заказала через интернет, и организовала доставку через стороннее приложение.

«Я просто хотела напугать», — заявила подозреваемая.

Владелица кондитерской Джосили Франка заявила, что сотрудники заведения ничего не знали о планах покупательницы. По ее словам, заказ был забран лично, а не доставлен официальными курьерами.

Подозреваемая находится под стражей, однако в Бразилии несовершеннолетние правонарушители подлежат особому правовому режиму. Полиция продолжает расследование, проверяя, были ли другие попытки отравления.

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