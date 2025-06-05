По пути в Анапу дети массово отравились в поезде едой из дома

Дети из Свердловской области отравились в поезде по дороге в Анапу

Дети из Свердловской области плохо себя почувствовали в поезде по дороге в Анапу, некоторым понадобилась госпитализация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной департамент информационной политики.

«Педиатры 9-й городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, дети отравились едой, которую взяли с собой из дома. Как уточняется, восемь ребят сняли с поезда для оказания медицинской помощи, остальные продолжили поездку в лагерь. Там их на несколько дней разместят в изоляторе.

Два дня назад в Тюмени двое шестиклассников решили покинуть надоевший детский лагерь, наглотавшись таблеток, но оказались в больнице. Инцидент произошел в лагере «Олимпийская ребячка». Двое школьников, мальчик и девочка, устали от распорядка и решили уехать домой. Один из них вспомнил о лекарстве, которое в больших дозах вызывает повышение температуры, и несовершеннолетние приняли по пять таблеток каждый, после чего им стало плохо.

Ранее две девушки отравились подаренным тортом с мышьяком.