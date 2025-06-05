На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва и США нанесли удар из HIMARS по цели в Балтийском море

LRT: Литва и США отработали удар из HIMARS по целям в Балтийском море
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Армии Литвы и США отработали удары реактивной системой залпового огня HIMARS по целям в Балтийском море. Об этом сообщил командующий армией Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас, его слова приводит LRT.

Издание уточняет, что боевая стрельба проходила в рамках учений «Балтийские операции 2025» у побережья Балтийского моря, на западе Литвы. Планируется, что учения продлятся до 25 июня.

«Во взаимодействии с союзниками отрабатываются эффективное управление боевыми системами и координация действий личного состава», — заявил Вайкшнорас.

3 июня в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025. В этом году в маневрах принимают участие около 50 различных типов кораблей. 6-й флот США, дислоцированный на юге Европы, направил на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Германия задействовала фрегат FGS Bayern, Великобритания — большую группу патрульных кораблей P2000.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Поводом стали плановые учения российского флота в Балтийском море, а также политика Евросоюза по противодействию России в этом регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии предупредили о рисках из-за учений РФ и НАТО на Балтике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами