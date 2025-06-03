ТАСС: ВС РФ уничтожили элитное подразделение БПЛА ВСУ на подходах к Троицкому

Российские военнослужащие уничтожили элитное подразделение БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» на подходах к Троицкому в ДНР. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Даниил Иванов.

«Благодаря нашему объективному контролю работы операторов «МАВИКа», вычисливших точки, вычислили их объективный контроль, где они располагаются, и затем нанесли огневое поражение из артиллерии, сопроводив это еще FPV-дронами», — сказал собеседник агентства.

Иванов отметил, что это позволило ослабить силы украинской армии и подойти к Троицкому.

По его словам, ударами российской артиллерии и БПЛА было уничтожено также оборудование.

До этого репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко сообщил, что средства воздушной разведки российской группировки войск «Север» уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Сумской области.

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