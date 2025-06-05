Украинских дезертиров пытались заставить платить за добровольное возвращение на позиции

В Николаевской области Украины военные чиновники предлагали дезертировавшим из Вооруженных сил Украины (ВСУ) военным за 3 тыс. долларов вернуться в армию и поступить на должность, не связанную с привлечением к выполнению боевых действий. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

Подозреваемые были задержаны при получении взятки. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Вымогательство и получение неправомерной выгоды».

В апреле 2025 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому все самовольно оставившие позиции военные смогут добровольно вернуться на службу без юридических последствий до 30 августа 2025 года. Еще в ноябре 2024 года в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие, которые впервые самовольно покинули воинскую часть, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии в случае добровольного возвращения на службу.

При этом в марте ГБР Украины сообщало, что только 10% дезертировавших солдат вернулись в части.

Ранее полиция Украины сообщила о ликвидации канала переправки дезертиров за границу.