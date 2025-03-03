ГБР Украины: только 10% дезертиров ВСУ вернулись в свои части

ГБР Украины сообщило, что только 10% дезертировавших солдат вернулись в части

Лишь 10% солдат ВСУ, дезертировавших из украинской армии, вернулись в свои части, воспользовавшись возможностью возобновить службу без риска попасть под уголовное дело. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

«Благодаря закону <...> в период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись почти 21 100 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что права вернуться в армию без уголовного преследования у военных больше нет, срок действия этой возможности истек 1 марта.

До этого уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что в 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская» появился специальный отдел расследований для поиска дезертиров. По ее словам, в состав нового отдела вошли представители батальонов, откуда дезертировали военные.

Она отметила, что подобные отделы следует сразу же создавать в подразделениях ВСУ, которые имеют проблемы с дезертирством, а не постфактум.

Ранее пленный боец элитной бригады ВСУ рассказал, как воевал со ржавым автоматом.