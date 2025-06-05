В США заявили об уязвимости американских военных самолетов перед атаками

Politico: военные самолеты в США стоят на базах без защитного покрытия

Самолеты военно-воздушных сил США находятся на базах без защитного покрытия, из-за чего они уязвимы к разного рода атакам. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и законодателей.

По словам бывшего офицера военно-морских сил США Томаса Шугарта, огромное количество американских бомбардировщиков стоят на взлетно-посадочных полосах.

Также американский сенатор Марк Уорнер заявил, что самолеты на американских военных базах не обеспечены должной защитой.

Согласно информации Politico, чиновники крайне обеспокоены безопасностью авиации в тихоокеанском регионе.

3 июня газета The New York Times писала, что после недавних атак Вооруженных сил Украины на российские аэродромы в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места». Аналитик программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэл Бендетт рассказал изданию, что Вашингтон начал задумываться о тех угрозах, которые дроны представляют для американских военных баз.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов.

Ранее в Британии назвали атаку Украины на российские аэродромы «предупреждением для Запада».