В Британии назвали атаку Украины на российские аэродромы «предупреждением для Запада»

Атака Украины на российские аэродромы стратегической авиации стала «предупреждением» для лидеров стран Запада. Об этом пишет британское издание The Independent со ссылкой на экспертов.

Так, по словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне, действия Киева стали предупреждением для западных правительств о том, что «спектр угроз, которые им придется принимать во внимание, станет еще шире».

На этом фоне газета напоминает о том, что неопознанные беспилотники были замечены около военных баз в США, Великобритании и Германии, где находятся вооружение и другие «ценные технологии», которые представляют собой «крупные, лакомые цели как для государственных, так и для негосударственных субъектов» при атаках.

По словам эксперта Кейтлин Ли, необходимо инвестировать в защиту от беспилотников. Речь идет об использовании укрепленных укрытий, рассредоточении целей по разным базам и их маскировке или даже создании ложных целей.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.