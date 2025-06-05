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В Курской области сгорел дом после атаки беспилотников ВСУ

Хинштейн: беспилотники ВСУ повредили пять домов в Курской области
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Украинская армия атаковала деревню Гирьи в Беловском районе Курской области при помощи семи беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Повреждены 5 частных домов в деревне Гирьи Беловского района. Один из домов полностью сгорел», — написал глава области.

Он уточнил, что в результате атаки никто из людей не пострадал.

5 июня стало известно, что украинские военные попытались осуществить попытку прорыва в Курскую область недалеко от села Гуево. По данным журналистов, солдаты ВСУ пытались зайти на территорию России без техники, поскольку не смогли использовать ее из-за сложного рельефа.

Сопротивление украинцам оказали бойцы 810-й бригады морской пехоты. У границы завязалась перестрелка, после которой украинские штурмовики рассеялись. По неофициальной информации, украинские войска у курского приграничья потеряли до 400 человек за последнюю неделю боев.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.

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