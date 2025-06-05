«Калашников» модернизировал пистолет-пулемет ППК-20

Конструкторы «Калашникова» модернизировали 9-мм пистолет-пулемет ППК-20. Об этом сообщила пресс-служба на сайте концерна.

«Главная цель — улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность», — рассказали в компании.

В частности, была усовершенствована конструкция затвора и возвратного механизма пистолета-пулемета. Также была расширена линейка патронов, используемых ППК-20.

В концерне отметили, что работы по повышению качества оружия проводятся поэтапно с одновременным выполнением госконтрактов на отгрузку пулеметов отечественным заказчикам.

До этого концерн «Калашников» разработал новый ручной пулемет калибра 7,62 мм РПЛ-7 с ленточным питанием.

В компании уточнили, что РПЛ-7 предназначен для поражения транспортных средств противника, не имеющих брони, а также уничтожения живой силы. Для этого используются 7,62-мм патроны образца 1943 года и патроны с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М.

Ранее в России разработали автоматный патрон с дробью против дронов.