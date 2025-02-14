В России разработали автоматный патрон с дробью против дронов

ТАСС: в бригаде «Невский» разработали автоматный патрон с дробью против БПЛА

Специалисты танково-разведывательной группы бригады «Невский» добровольческого корпуса, входящего в состав группировки войск «Юг», разработали новый эффективный дробный патрон для стрельбы из автомата по дронам. Об этом ТАСС сообщил представитель корпуса.

«Разведчики-танкисты бригады создали новый боеприпас для борьбы с дронами. Это по сути дробь, аккуратно запрессованная в стандартный автоматный патрон. При стрельбе такими пулями перед дроном противника образуется непреодолимое облако», — отметил он.

Он добавил, что с помощью этих патронов уже был сбит тяжелый дрон Matrice.

Один из разведчиков рассказал, что патрон демонстрирует наилучшие результаты при стрельбе из ручного пулемета Калашникова. В боеприпасе содержится 6 металлических шаров, которые разлетаются на расстоянии до 50 метров и «прошивают насквозь» дроны противника с дистанции 30 метров.

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