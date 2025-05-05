Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник СВО рассказал, как получил увечье на фронте

Участник СВО описал болевые ощущения после падения на него беспилотника
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО), который получил увечье на фронте, описал впечатления от травмы и лечения. Его история опубликована в группе «Паблик с обзорами (почти на все)» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам военнослужащего, ранение он получил в результате сброса Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата.

«Боль 7/10 (...), но первые секунды не чувствуешь, потом начинает очень сильно гореть», — поделился боец.

Он добавил, что на его эвакуацию потребовалось два дня. По его словам, условия в военном госпитале наилучшие, а врачи достойно выполняют свою работу.

До этого сообщалось, что российские моряки с гражданского судна помогли членам экипажа одного из истребителей Вооруженных сил РФ, сбитого над акваторией Черного моря. По данным Telegram-канала «Два майора», удар по российскому истребителю нанес безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Управлявшие воздушным судном летчики успели катапультироваться до того, как истребитель упал.

Ранее в Курской области создали карту трофейной техники ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами