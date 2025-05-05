Участник СВО рассказал, как получил увечье на фронте

Участник СВО описал болевые ощущения после падения на него беспилотника

Участник специальной военной операции (СВО), который получил увечье на фронте, описал впечатления от травмы и лечения. Его история опубликована в группе «Паблик с обзорами (почти на все)» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам военнослужащего, ранение он получил в результате сброса Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата.

«Боль 7/10 (...), но первые секунды не чувствуешь, потом начинает очень сильно гореть», — поделился боец.

Он добавил, что на его эвакуацию потребовалось два дня. По его словам, условия в военном госпитале наилучшие, а врачи достойно выполняют свою работу.

До этого сообщалось, что российские моряки с гражданского судна помогли членам экипажа одного из истребителей Вооруженных сил РФ, сбитого над акваторией Черного моря. По данным Telegram-канала «Два майора», удар по российскому истребителю нанес безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Управлявшие воздушным судном летчики успели катапультироваться до того, как истребитель упал.

Ранее в Курской области создали карту трофейной техники ВСУ.