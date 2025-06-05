Названа страна, которая не позволяет достичь консенсуса в НАТО по военным расходам

Испания остается единственной страной в НАТО, которая выступает против введения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от ВВП. Об этом пишет газета ABC.

По информации издания, Мадрид пока блокирует этот консенсус в альянсе не только из-за самой цифры. ABC пишет, что правительству не нравится в целом методика установления определенного процента оборонных инвестиций относительно ВВП.

Газета подчеркивает, что в Североатлантическом альянсе все решения принимаются исключительно на основе консенсуса. В случае, если ситуация не изменится, то, как подчеркивает издание, премьер-министр Испании Педро Санчес может «напрямую столкнуться» с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите в Гааге.

ABC напоминает, что саммит альянса состоится в конце июня, его главной темой, как ожидается, станет обсуждение вопроса значительного увеличения инвестиций в оборону. О желаемом показателе в 5% от ВВП говорил президент США.

Еще до своей инаугурации в начале января Трамп заявлял, что будет добиваться повышения военных расходов стран-участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Американский лидер отметил, что страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Ранее шеф Пентагона напомнил об основной идее НАТО.