Минобороны: ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ, где укрывались восемь человек

Расчеты центра «Рубикон» уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором укрывались восемь украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«Слаженная совместная боевая работа российских разведывательных подразделений и расчетов центра «Рубикон» привела к полному разрушению блиндажа ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что поражение опорному пункту с личным составом ВСУ было нанесено российскими FPV-дронами.

5 июня военные Вооруженных сил (ВС) РФ также ликвидировали взвод 141-й пехотной бригады ВСУ, переброшенный на Южно-Донецкое направление в качестве резерва. Скопление личного состава украинской армии обнаружили в населенном пункте Мирное в Донецкой народной республике (ДНР).

Российские бойцы нанесли удар по противнику при помощи авиационной бомбы ФАБ. В результате 25 военных ВСУ не выжили, еще 15 украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее элитный отряд ВСУ покинул позиции в ДНР из-за натиска российских беспилотников.