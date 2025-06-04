Элитный отряд ВСУ покинул позиции из-за российских дронов

Командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Даниил Иванов рассказал РИА Новости, что расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» сбежали из-под Троицкого в ДНР под натиском российских дронов.

«Они (солдаты ВСУ. — «Газета.Ru») начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов», — поделился Иванов.

Накануне Иванов говорил, что ВС РФ уничтожили элитное подразделение БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» на подходах к Троицкому в ДНР.

Иванов отметил, что это позволило ослабить силы украинской армии и подойти к Троицкому. По его словам, ударами российской артиллерии и БПЛА было уничтожено также оборудование.

Также глава штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Сергей Талалаев поделился, что ВСУ неудачно попытались сорвать российский флаг в Троицком в ДНР и понесли потери.

Ранее российский боец рассказал, как солдаты ВСУ относятся к раненым сослуживцам.