Власти Курской области рассказали о сотнях поврежденных домов из-за атак ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с начала декабря 2024 года из-за атак ВСУ по региону были повреждены более 400 домов. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, были повреждены около 120 многоквартирных и 323 частных дома.
Хинштейн уточнил, что 73% пострадавших индивидуальных домов и 62% многоквартирных домов уже восстановлены.
До этого глава Курской области сообщал, что в этом году в регионе будет возведено всего 256 тысяч квадратных метров жилья, что значительно меньше необходимого.
Глава региона полагает, что для одних только жителей, имеющих право на сертификат, потребуется гораздо большее количество жилья.
2 июня Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждены 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей.
Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.