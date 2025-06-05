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Власти Курской области рассказали о сотнях поврежденных домов из-за атак ВСУ

Хинштейн: более 400 домов с декабря повреждены в ходе атак ВСУ по региону
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с начала декабря 2024 года из-за атак ВСУ по региону были повреждены более 400 домов. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, были повреждены около 120 многоквартирных и 323 частных дома.

Хинштейн уточнил, что 73% пострадавших индивидуальных домов и 62% многоквартирных домов уже восстановлены.

До этого глава Курской области сообщал, что в этом году в регионе будет возведено всего 256 тысяч квадратных метров жилья, что значительно меньше необходимого.

Глава региона полагает, что для одних только жителей, имеющих право на сертификат, потребуется гораздо большее количество жилья.

2 июня Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждены 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.

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