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Хинштейн оценил планы по застройке Курской области

Хинштейн: в Курской области построят 256 тысяч кв. м. жилья, но этого мало
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в этом году в регионе будет возведено всего 256 тысяч квадратных метров жилья, что значительно меньше необходимого. Его слова приводит РИА Новости.

Глава региона полагает, что для одних только жителей, имеющих право на сертификат, потребуется гораздо большее количество жилья.

«Мы будем увеличивать, как я уже сказал, выдачу сертификатов, однако объективная реальность в Курской области такова, что количество строящегося жилья не соответствует реальным потребностям», — сообщил Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год.

Кроме того, врио губернатора подчеркнул необходимость обеспечить жильем льготные категории, среди которых дети-сироты и жители аварийного и ветхого жилья. Хинштейн заявил, что эта проблема остается серьезной для региона, и ее решению требуется уделить особое внимание.

2 июня Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждены 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей.

Ранее обломки беспилотников попали в жилые дома в Курске, начался пожар.

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Атаки на Курскую область
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